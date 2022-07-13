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В Волгограде ФСБ задержала мужчину с оружием и взрывчаткой

Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

В Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя, который является «приверженцем националистической идеологии», с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщает местное агентство «Городские вести» со ссылкой на УФСБ России по области.

Задержанному 33 года. В его доме при обыске нашли 3 кг тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной, ствольную коробку и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой.

Он также попытался избавиться от улик, выбросив рюкзак в окно. Позднее в рюкзаке обнаружили пистолет Макарова, 60 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, граната О-23, два самодельных взрывных устройства, средства инициирования в количестве 94 штук.

Мужчина признал вину, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Волгоград ФСБ задержание взрывчатка
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