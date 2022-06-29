В Волгоградской области задержали экстремистов, готовивших захват власти

В Волгоградской области задержали четырех человек, которые в составе экстремистской организации планировали захват власти с применением оружия. Им грозит от шести до десяти лет лишения свободы

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Волгоградской области задержали местных жителей за подготовку к захвату власти, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные причастны к созданию экстремистского сообщества, на собраниях которого обсуждали «подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей» в отношении представителей правоохранительных органов, военных, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры.

Против задержанных возбудили дела по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Портал V1.ru уточняет, что ФСБ задержала четырех человек.

20 июня ФСБ сообщила о задержании в Чите сторонника террористической организации «Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), который планировал теракт против правоохранительных органов в Забайкальском крае. По данным ведомства, после совершения преступления задержанный собирался уехать в Сирию «для участия в боевых действиях в составе террористических группировок».

У него изъяли два самодельных взрывных устройства, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.

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В ФСБ отметили, что задержанный раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.