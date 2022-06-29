В Волгоградской области задержали экстремистов, готовивших захват власти
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Волгоградской области задержали местных жителей за подготовку к захвату власти, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
По данным ФСБ, задержанные причастны к созданию экстремистского сообщества, на собраниях которого обсуждали «подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей» в отношении представителей правоохранительных органов, военных, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры.
Против задержанных возбудили дела по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
Портал V1.ru уточняет, что ФСБ задержала четырех человек.
20 июня ФСБ сообщила о задержании в Чите сторонника террористической организации «Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), который планировал теракт против правоохранительных органов в Забайкальском крае. По данным ведомства, после совершения преступления задержанный собирался уехать в Сирию «для участия в боевых действиях в составе террористических группировок».
У него изъяли два самодельных взрывных устройства, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.
В ФСБ отметили, что задержанный раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.