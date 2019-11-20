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Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
Бывшего руководителя предприятия задержали в рамках расследования уголовного дела, ущерб по которому превышает 1 млрд руб. «Водоканал» закупал электроэнергию по завышенной цене и мог переплатить около 1,8 млрд руб.

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка». Эту информацию подтверждают источники ТАСС и «РИА Новости».

По данным «Фонтанки», вместе с Целиковым 20 ноября правоохранительные органы задержали руководительницу юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Марину Брюзгину.

Об обысках в офисе «Водоканала» стало известно ранее днем. Их проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователи Главного следственного управления полицейского главка Санкт-Петербурга. Как писала «Фонтанка», их проводили по уголовному делу, возбужденному по ст. 165 УК (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием). Обыски проводились не только в офисе предприятия, но и в квартирах фигурантов дела, а также у членов семьи покойного бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова.

По словам собеседника ТАСС, обыски и задержания прошли в связи с расследованием о причинении ущерба предприятию при закупках электроэнергии, который мог превысить 1 млрд руб.

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В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявили РБК, что не владеют информацией по данному поводу. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло предоставить РБК оперативный комментарий. Ранее в ходе обысков в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщали РБК, что предприятие признано потерпевшим.

Целикова отправили в отставку в марте этого года после проверки контрольно-счетной палатой. «Водоканал», по версии следствия, покупал электроэнергию по завышенной цене у компании «Развитие и инвестиции». В общей сложности переплата могла составить 1,8 млрд руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: задержание, водоканал, Петербург
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