Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

Бывшего руководителя предприятия задержали в рамках расследования уголовного дела, ущерб по которому превышает 1 млрд руб. «Водоканал» закупал электроэнергию по завышенной цене и мог переплатить около 1,8 млрд руб.

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка». Эту информацию подтверждают источники ТАСС и «РИА Новости».

По данным «Фонтанки», вместе с Целиковым 20 ноября правоохранительные органы задержали руководительницу юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Марину Брюзгину.

Об обысках в офисе «Водоканала» стало известно ранее днем. Их проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователи Главного следственного управления полицейского главка Санкт-Петербурга. Как писала «Фонтанка», их проводили по уголовному делу, возбужденному по ст. 165 УК (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием). Обыски проводились не только в офисе предприятия, но и в квартирах фигурантов дела, а также у членов семьи покойного бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова.

По словам собеседника ТАСС, обыски и задержания прошли в связи с расследованием о причинении ущерба предприятию при закупках электроэнергии, который мог превысить 1 млрд руб.