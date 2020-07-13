Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В течение примерно 40 минут у некоторых пользователей не было доступа к сайту американской компании

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пользователи сайта Downdetector сообщили о сбое в работе сайта компании Google. Инцидент произошел днем в понедельник.

По данным портала, который отслеживает сбои в различных сервисах, проблемы с доступом у пользователей возникли около 13:20 мск и продолжались на протяжении примерно 40 минут. В общей сложности пожаловались на сбой более 1,6 тыс. человек.

Как указывает Downdetector, основные жалобы поступали из европейской части России, а также из некоторых стран Западной Европы.

В 93% случаев пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту. Несколько корреспондентов РБК с разными интернет-провайдерами также столкнулись с проблемами.

РБК направил запрос в российское представительство Google.

10 июля пользователи в разных странах мира жаловались на сбои в приложениях Viber, Spotify и Pinterest. Позже в компании Facebook сообщили, что приведшая к проблемам неисправность устранена. Там также извинились за доставленные неудобства.

По данным портала Downdetector, днем 10 июля пользователи жаловались на работу поисковика и почты «Яндекса». Наибольшее количество жалоб было зафиксировано около 14:30 мск.