Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами РБК Pro Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн РБК Pro Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» РБК Pro Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19 Общество, 15:16 Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии Общество, 15:13 Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж Общество, 15:01  В «Открытой России» сообщили о приходе силовиков Общество, 14:49 По уму: что говорят наука и статистика о поколении Z Совместный проект, 14:48 Пользователи сообщили о сбое в работе Google Общество, 14:48 ФСБ показала видео задержания боевиков в Ростовской области Общество, 14:46 Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд Общество, 14:35 МСП Банк профинансировал проект по производству «здорового хлеба»​ Пресс-релиз, 14:32 Палата адвокатов объяснила претензии к защитникам сторон по делу Ефремова Общество, 14:32 Судью Хахалеву лишили статуса за прогулы Общество, 14:31 Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров Бизнес, 14:29 Выступающие против Юго-Восточной хорды активисты сообщили о задержаниях Общество, 14:23 Алексей Башкеев — РБК: «Облако делает технологии ближе» Индустрия 4.0, 14:20 
Общество ,  
0 

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В течение примерно 40 минут у некоторых пользователей не было доступа к сайту американской компании
Alphabet GOOGL $1 553 +0,87% Купить
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пользователи сайта Downdetector сообщили о сбое в работе сайта компании Google. Инцидент произошел днем в понедельник.

По данным портала, который отслеживает сбои в различных сервисах, проблемы с доступом у пользователей возникли около 13:20 мск и продолжались на протяжении примерно 40 минут. В общей сложности пожаловались на сбой более 1,6 тыс. человек.

Как указывает Downdetector, основные жалобы поступали из европейской части России, а также из некоторых стран Западной Европы.

В 93% случаев пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту. Несколько корреспондентов РБК с разными интернет-провайдерами также столкнулись с проблемами.

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Общество
Фото: Justin Sullivan/ G etty Images

РБК направил запрос в российское представительство Google.

10 июля пользователи в разных странах мира жаловались на сбои в приложениях Viber, Spotify и Pinterest. Позже в компании Facebook сообщили, что приведшая к проблемам неисправность устранена. Там также извинились за доставленные неудобства.

По данным портала Downdetector, днем 10 июля пользователи жаловались на работу поисковика и почты «Яндекса». Наибольшее количество жалоб было зафиксировано около 14:30 мск.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Анастасия Скрынникова
Теги: Google, сбой
Материалы по теме
В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Общество
В работе соцсети TikTok возник сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter