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Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Facebook устранил неисправность, которая привела к сбоям в работе приложений по всему миру. Об этом РБК сообщил представитель компании. В частности, пользователи жаловались на сбои в приложениях Viber, Spotify и Pinterest.

Сбои возникли в работе некоторых приложений для Apple, использующих Facebook SDK, который позволяет программистам создавать приложения и интегрировать их работу.

«Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил представитель компании.

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Общество
Фото: Justin Sullivan/ G etty Images

Материал дополняется


 

Теги: Facebook, iOS, Apple
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