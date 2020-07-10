Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность

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Facebook устранил неисправность, которая привела к сбоям в работе приложений по всему миру. Об этом РБК сообщил представитель компании. В частности, пользователи жаловались на сбои в приложениях Viber, Spotify и Pinterest.

Сбои возникли в работе некоторых приложений для Apple, использующих Facebook SDK, который позволяет программистам создавать приложения и интегрировать их работу.

«Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил представитель компании.

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