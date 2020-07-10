В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

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Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в работе приложений Viber, Spotify, Pinterest. С проблемами столкнулись пользователи в Европе и Северной Америке. Сбои, предположительно, связаны с сервисом Facebook SDK, который позволяет программистам создавать приложения и интегрировать их работу, пишет The Verge.

Представитель Facebook заявил РБК, что в Facebook в курсе неполадок из-за iOS SDK. «Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему», — сказал он.

«Тысячи приложений по всему миру, включая Viber, Pinterest, Foursquare, Spotify, не работают на iOS. Это техническая проблема, которая будет исправлена в ближайшее время. Пожалуйста, не удаляйте и не переустанавливайте Viber, это не решит проблему. Viber вернется в ближайшее время. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении Viber, поступившем в РБК.

Также, по данным портала, в 14:00 мск начались жалобы на работу поисковика и почты «Яндекса». 82% пользователей указали на сбои при работе с сайтом, 15% не смогли нормально воспользоваться почтой сервиса, 2% столкнулись с проблемами при работе с денежными переводами через «Яндекс».