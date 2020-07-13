Путин заявил о нехватке слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией

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На первых этапах борьбы с распространением коронавируса властям не хватало слаженности, однако стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Трансляцию его речи на совещании по нацпроектам вел телеканал «Россия-24».

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно. Подчас, надо признать, нам этой слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало», — заявил глава государства.

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