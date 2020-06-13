СК начал проверку после падения самолета Як-52 под Самарой

Фото: МЧС России

После гибели двух человек в результате жесткой посадки самолета Як-52 в Самарской области Приволжское следственное управление на транспорте СК России начало проверку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В данный момент на месте крушения работают следователи, начата проверка», — заявили в СК.

Проверку также начала Приволжская транспортная прокуратура, передает «РИА Новости». На место происшествия выехал прокурор.

Легкомоторный самолет Як-52, принадлежащий самарскому авиационно-спортивному клубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил жесткую посадку 13 июня недалеко от аэродрома Бобровка в Самарской области. Погибли находившиеся на борту инструктор и обучающийся. В пресс-службе ДОСААФ РБК сообщили, что причины происшествия уточняются.