Два человека погибли при падении легкомоторного самолета под Самарой

Самолет Як-52 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52, принадлежащего самарскому авиационно-спортивному клубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), сообщили РБК в пресс-службе ДОСААФ.

Инцидент произошел в Самарской области вблизи аэродрома Бобровка. «Инструктор и обучающийся, находившиеся в салоне, погибли. Причины происшествия уточняются», — заявили в пресс-службе.

Ранее главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что в результате жесткой посадки Як-52 пострадали два человека..

Как сообщает ТАСС, после инцидента Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России также начало доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета.

11 июня в Рязанской области при выполнении авиахимических работ разбился самолет Х-32 «Бекас», погиб пилот 1967 года рождения. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).