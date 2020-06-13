Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Голикова заявила о начале снятия ограничений в 49 российских регионах Общество, 14:04 ЦСКА выступил в защиту Евролиги после критики владельца «Панатинаикоса» Спорт, 13:37 В Петербурге с 15 июня вернутся к работе парикмахерские и бани Общество, 13:26 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 13:20 Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинения актера Общество, 13:10 Два человека погибли при падении легкомоторного самолета под Самарой Общество, 13:07 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 13:06 В Москве выпало рекордное с 1963 года количество осадков Общество, 13:02 СМИ узнали об интересе «Зенита» к лучшему бомбардиру чемпионата Аргентины Спорт, 12:58 COVID-сити: как коронавирус изменит города и повлияет на архитектуру Стиль, 12:52 Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве Общество, 12:33 Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Общество, 12:30 Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель Экономика, 12:21 Россияне смогут получить пособия без предоставления справок в госорганы Общество, 12:19
Общество ,  
0 

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета под Самарой

Самолет Як-52
Самолет Як-52 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52, принадлежащего самарскому авиационно-спортивному клубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), сообщили РБК в пресс-службе ДОСААФ.

Инцидент произошел в Самарской области вблизи аэродрома Бобровка. «Инструктор и обучающийся, находившиеся в салоне, погибли. Причины происшествия уточняются», — заявили в пресс-службе.

Ранее главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что в результате жесткой посадки Як-52 пострадали два человека..

Как сообщает ТАСС, после инцидента Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России также начало доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета.

11 июня в Рязанской области при выполнении авиахимических работ разбился самолет Х-32 «Бекас», погиб пилот 1967 года рождения. После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Самара, самолет, жесткая посадка, новости
Материалы по теме
СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
Общество
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Общество
Пять человек погибли при крушении самолета в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter