Россияне заявили о необходимости экономить на путешествиях и еде

Россияне заявили о необходимости экономить на путешествиях и еде

В течение последнего года большинство россиян сократили расходы на отдых и путешествия, еду, одежду и обувь, свидетельствуют данные опроса холдинга «Ромир». Согласно исследованию, ни на чем не экономят 17% опрошенных.

Около 29% респондентов экономили на путешествиях, почти четверть (24%) — на еде (холдинг отмечает, что в рамках предыдущих опросов в экономии на еде признавалось большинство россиян).

На третьем месте по объемам экономии оказались расходы на одежду и обувь — этот вариант выбрали 23% респондентов. 22% участников опроса сократили траты на развлечения, 20% — на деликатесы.

На ресторанах экономили 15% россиян, а на алкоголе и сигаретах — 13%, свидетельствуют данные опроса. Расходы на гаджеты сократили 11% респондентов, на косметику и бытовые услуги — 8%, на медицину и занятия спортом — 7%. Еще 5% опрошенных сократили траты на транспорт, а 4% — на мобильную связь.