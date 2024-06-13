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Общество ,  
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ФСБ раскрыла хищение из Соцфонда на ₽1 млрд

Злоумышленники получали поддельные документы из Европы, на их основании назначались пенсии и соцвыплаты. Схема действовала в субъектах СКФО и ЮФО, в частности в Ингушетии, с 2019 по 2022 год

ФСБ раскрыла хищение из Соцфонда на ₽1 млрд
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Сотрудники ФСБ России вместе с представителями МВД и Росгвардии раскрыли хищение более 1 млрд руб. социальных выплат, пенсий и ипотечных взносов на основе якобы полученных из Евросоюза поддельных документов, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, преступники действовали в составе «этнической межрегиональной организованной группы», им удалось похитить средства Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах. Предварительно, ущерб государству превысил 1 млрд руб.

Раскрыть мошенничество удалось после того, как в некоторых субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов установили случаи назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах.

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Помимо этого, оперативники обнаружили подложные договоры ипотечного займа, «заключенные» региональным оператором кредитования с физическими лицами. По этим документам на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивали и забирали.

Как сообщили, в свою очередь, в МВД, уже сейчас установлено, что в группу входили чиновники, жители Ингушетии и пока еще не установленные лица. С 2019 по 2022 год мошенники сами готовили подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа, используя для этого поддельные документы иностранных детей. При обыске у них нашли наличные, оружие, телефоны, а также печати, штампы и бланки зарубежных свидетельств о рождении и другие формуляры.

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Следователи возбудили дело по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным МВД, двоих фигурантов этого дела взяли под стражу, а третью отправили под домашний арест.

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Авторы
Теги
Мария Гусарова
ФСБ ЮФО СКФО Социальный фонд России хищение

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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