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Политика ,  
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В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения

В КЧР действовала организованная группа из чиновников и силовиков, которая похитила около 60 млн руб., выделенных на развитие сельского хозяйства, сообщило ФСБ. Им грозит до десяти лет лишения свободы

В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения
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В Карачаево-Черкесии задержаны несколько высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных органов по делу о хищении субсидий, направленных на развитие сельского хозяйства, сообщает ФСБ.

Члены организованной группы занимались хищением бюджетных средств в особо крупном размере, общий ущерб составил около 60 млн руб., говорится в сообщении ФСБ. В ведомстве не уточнили количество задержанных, их имена и должности.

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) фигурантам грозит до десяти лет колонии.

«У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность. В настоящее время осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов преступной деятельности», — добавили в ФСБ.

Карачаево-Черкесия входит в десятку аутсайдеров по социально-экономическому положению регионов России, вместе с ней там оказались Алтай, Чечня, Калмыкия, Северная Осетия, Чукотка, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ хищения из бюджета

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