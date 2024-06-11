ФСБ показала изъятые при обысках в КЧР деньги, драгоценности и золотой пистолет

ФСБ показала изъятые при обысках в КЧР деньги и золотой пистолет. Видео

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ФСБ отчиталась во вторник, 11 июня, о задержании нескольких высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии по делу о хищении 60 млн руб. бюджетных средств.

На представленном видео показано, как оперативники проникают в особняки, а также продемонстрировано изъятое при обысках имущество: дорогостоящие часы, ювелирные украшения, пачки наличных денег и золотой пистолет.

Следователи управления ФСБ по КЧР возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Сейчас оперативники проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям, уточнили в ФСБ.