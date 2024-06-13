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Общество ,  
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Минэкономики предложило ввести возможность оформления виз по прибытии

Замминистра Вахруков сказал, что механизм виз по прибытии во многих странах уже реализован. По его словам, важным решением должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований в России
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Министерство экономического развития предлагает ввести возможность оформления виз в Россию по прибытии и отмены виз для некоторых стран в одностороннем порядке, заявил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума «Путешествуй!», передает ТАСС.

«Суммируя все, что я сказал, мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств <…> рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии», — сказал он. По словам Вахрукова, во многих странах это уже реализовано. Он подчеркнул, что данный принцип можно реализовать «не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми».

Замминистра сказал, что важным решением должно стать снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы можно было в одностороннем порядке сделать Россию безвизовой для отдельных стран.

Минэкономики спрогнозировало рост ВВП на 2,8% и доллар за ₽100 через год
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вахруков также заявил, что Минэкономики предлагает изменить срок и стоимость визы в Россию. По его словам, положительный эффект на рост турпотока в Россию может оказать введение многократных виз.

«На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года», — уточнил он.

При изменении сроков действия виз можно обращать внимание на фактор сезонности, сказал Вахруков. К примеру, для китайских туристов максимально востребован туризм в январе—феврале во время китайского Нового года, а для туристов с Ближнего Востока — это декабрь, июль, август.

Минэк раскрыл, когда запустят безвиз в Китай для групп от трех человек
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

5 июня Минэкономики сообщило, что в 2025 году заработает безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из России в Китай. Сейчас стороны также обсуждают увеличение срока пребывания таких групп до 21 дня, уточнило издание. Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в феврале 2023 года. Его заключили еще в 2000 году, но приостановили после начала пандемии коронавируса.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Минэкономразвития визы туризм

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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