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Умер советский космонавт и командир экспедиции «Союз-23» Вячеслав Зудов

Во время экспедиции «Союз-23» произошла первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля на воду. Аппарат оказался в 2 км от берега озера Тенгиз
Вячеслав Зудов
Вячеслав Зудов (Фото: Валентин Черединцев / ТАСС)

12 июня умер летчик-космонавт и Герой СССР Вячеслав Зудов, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Ему было 82 года. Церемония прощания с космонавтом состоится 14 июня в 13:00 мск на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах.

Зудов был командиром космической экспедиции корабля «Союз-23». Зудов летел в космос вместе с бортинженером Валерием Рождественским, который в то время был единственным военнослужащим в отряде космонавтов, пришедшим из Военно-морского флота СССР.

Полет начался 14 октября 1976 года, в космосе они провели двое суток и шесть минут. Тогда не состоялась стыковка со станцией «Салют-5» из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла». Двигатели причаливания и ориентации периодически включались, пытаясь погасить мнимые отклонения «Союза» от требуемой траектории. При этом они вырабатывали бортовой запас топлива. По командам с Земли сближение с орбитальной станцией было остановлено.

Зудов родился в январе 1942 года в городе Бор Нижегородской области. В 1963 году окончил Балашовское военное авиационное училище летчиков. Он служил в частях военно-транспортной авиации. В число задач входили поиск и эвакуация космических аппаратов, которые возвращались на землю, включая спускаемые аппараты пилотируемых космических кораблей. В октябре 1965 года Зудова зачислили в отряд космонавтов.

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Фото:Роскосмос

Посадка «Союза-23» стала первой и единственной нештатной посадкой советского пилотируемого космического корабля на воду. 16 октября аппарат приводнился в озере Тенгиз, в 140 км к юго-востоку от Аркалыка в Казахской ССР.

В районе предполагаемой посадки «Союза-23» лежал снег, а температура воздуха составляла -20°C. Также были зафиксированы порывистый ветер и метель, которая местами переходила в снежный буран. Космический корабль оказался в 2 км от берега. По местному времени было уже около полуночи.

Так как из-за технических проблем основной парашют не отстрелился, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат. В результате экипаж не мог его покинуть. Вертолеты поисково-спасательной службы (ПСС) отправились к месту приводнения. Зудов и Рождественский сняли свои скафандры, облачились в специальные гидрокостюмы «Форель» и стали ждать подхода поисковиков.

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Фото:roscosmos_gk / Telegram

Подлетевшие вертолеты не сразу обнаружили спускаемый аппарат в темноте и при буране. Зудов и Рождественский пробыли в холодном аппарате, испытывая нехватку кислорода, более 11 часов. Спасатели в итоге эвакуировали экипаж вместе с кораблем, буксируя его волоком к берегу.

В ноябре 1976 года Зудов был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина. Также у космонавта есть звание почетный строитель Байконура, а в 2011 году Зудову вручили медаль «За заслуги в освоении космоса».

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Теги
Георгий Смирнов
герой СССР космонавт Роскосмос

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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