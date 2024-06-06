Спутник «Роскосмоса» сфотографировал последствия наводнений в Колумбии

Фото: Роскосмос

Спутник «Роскосмоса» «Канопус-В» сделал снимки последствия наводнений в Колумбии, сообщает госкорпорация в своем телеграм-канале.

Мощные ливни прошли в колумбийском городе Барранкилья на Карибском побережье, вызвав сильные паводки. В мае 2024 года сезон дождей затронул 14 муниципалитетов департамента Рисаральда, где были зафиксированы оползни и наводнения.

Аргентинское издание Infobae сообщило, что за последние дни в Рисаральде произошло более 50 оползней, серьезно затронувших 9 муниципалитетов. Пострадали также несколько муниципалитетов департамента Кордова. В обоих регионах объявили режим бедствия из-за погодных условий.

В критическом положении находятся около четырех тысяч семей. Правительство Кордовы уже развернуло гуманитарную операцию. По прогнозам синоптиков, в Колумбии вновь ожидаются интенсивные дожди и ураганы.

Агентство Reuters также сообщило, что за последние несколько дней в департаменте Касанаре Колумбии около четырех тысяч человек пострадали от наводнения: подтоплены десятки домов и повреждены линии электропередач. Местным жителям приходится передвигаться на лодках, подтоплены сельскохозяйственные угодья.

Синоптики назвали причиной наводнения последствия природного феномена Эль-Ниньо. С этим же явлением ученые связывали аномальные дожди на юге Бразилии в начале мая. Тогда жертвами наводнения стали не менее 90 человек, еще более 130 пропали без вести, без жилья остались около 150 тыс. человек.