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Спутник «Роскосмоса» сфотографировал последствия наводнений в Колумбии

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Спутник «Роскосмоса» «Канопус-В» сделал снимки последствия наводнений в Колумбии, сообщает госкорпорация в своем телеграм-канале.

Мощные ливни прошли в колумбийском городе Барранкилья на Карибском побережье, вызвав сильные паводки. В мае 2024 года сезон дождей затронул 14 муниципалитетов департамента Рисаральда, где были зафиксированы оползни и наводнения.

Аргентинское издание Infobae сообщило, что за последние дни в Рисаральде произошло более 50 оползней, серьезно затронувших 9 муниципалитетов. Пострадали также несколько муниципалитетов департамента Кордова. В обоих регионах объявили режим бедствия из-за погодных условий.

В критическом положении находятся около четырех тысяч семей. Правительство Кордовы уже развернуло гуманитарную операцию. По прогнозам синоптиков, в Колумбии вновь ожидаются интенсивные дожди и ураганы.

Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея
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Агентство Reuters также сообщило, что за последние несколько дней в департаменте Касанаре Колумбии около четырех тысяч человек пострадали от наводнения: подтоплены десятки домов и повреждены линии электропередач. Местным жителям приходится передвигаться на лодках, подтоплены сельскохозяйственные угодья.

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Синоптики назвали причиной наводнения последствия природного феномена Эль-Ниньо. С этим же явлением ученые связывали аномальные дожди на юге Бразилии в начале мая. Тогда жертвами наводнения стали не менее 90 человек, еще более 130 пропали без вести, без жилья остались около 150 тыс. человек.

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Теги
Колумбия наводнение оползень ливни спутник Роскосмос
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