Спутник «Роскосмоса» сфотографировал последствия наводнений в Колумбии
Спутник «Роскосмоса» «Канопус-В» сделал снимки последствия наводнений в Колумбии, сообщает госкорпорация в своем телеграм-канале.
Мощные ливни прошли в колумбийском городе Барранкилья на Карибском побережье, вызвав сильные паводки. В мае 2024 года сезон дождей затронул 14 муниципалитетов департамента Рисаральда, где были зафиксированы оползни и наводнения.
Аргентинское издание Infobae сообщило, что за последние дни в Рисаральде произошло более 50 оползней, серьезно затронувших 9 муниципалитетов. Пострадали также несколько муниципалитетов департамента Кордова. В обоих регионах объявили режим бедствия из-за погодных условий.
В критическом положении находятся около четырех тысяч семей. Правительство Кордовы уже развернуло гуманитарную операцию. По прогнозам синоптиков, в Колумбии вновь ожидаются интенсивные дожди и ураганы.
Агентство Reuters также сообщило, что за последние несколько дней в департаменте Касанаре Колумбии около четырех тысяч человек пострадали от наводнения: подтоплены десятки домов и повреждены линии электропередач. Местным жителям приходится передвигаться на лодках, подтоплены сельскохозяйственные угодья.
Синоптики назвали причиной наводнения последствия природного феномена Эль-Ниньо. С этим же явлением ученые связывали аномальные дожди на юге Бразилии в начале мая. Тогда жертвами наводнения стали не менее 90 человек, еще более 130 пропали без вести, без жилья остались около 150 тыс. человек.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото