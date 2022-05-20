Бывшая сотрудница SpaceX обвинила Маска в сексуальных домогательствах

Илон Маск назвал информацию о том, что он якобы сексуально домогался сотрудницы SpaceX, «политически мотивированным» вбросом

Илон Маск (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Компания SpaceX заплатила бывшей сотруднице $250 тыс. за урегулирование иска о сексуальных домогательствах, поданного к основателю компании Илону Маску в 2018 году. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на документы.

Истица работала бортпроводницей в корпоративном парке реактивных самолетов SpaceX. Согласно документам, женщина призналась подруге, что после устройства на работу ей посоветовали получить лицензию массажистки, чтобы делать массаж Маску.

По словам потерпевшей, в 2016 году во время полета на Gulfstream G650ER Маск пригласил ее в частную каюту «для массажа всего тела». Когда женщина пришла, Маск «был полностью обнажен, за исключением нижней половины тела, прикрытой простыней». Во время массажа, говорится в заявлении истицы, Маск «обнажил свои гениталии», а затем «прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь (по данным Insider, женщина занимается верховой ездой. — РБК), если «сделает больше», имея в виду половой акт».

В документах говорится, что женщина отказалась. После чего спустя некоторое время заметила, что количество ее рабочих смен резко сократилось.

Тогда бортпроводница наняла юриста и написала жалобу в отдел кадров SpaceX, подробно изложив инцидент. Тем не менее, по данным Business Insider, дело так и не дошло до суда, поскольку в ноябре 2018 года Маск, SpaceX и истица заключили соглашение о выходном пособии, согласно которому ей выплатили $250 тыс. в обмен на обещание не подавать в суд. Документ также включал ряд положений о неразглашении.

Business Insider обратился к Маску за комментарием. Тот отправил электронное письмо с просьбой предоставить больше времени для ответа, но счел эту историю «политически мотивированным» вбросом.

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«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда такое стало известно», — подчеркнул миллиардер.

Вице-президент SpaceX Кристофер Кардачи отказался комментировать информацию, что компания заплатила экс-сотруднице $250 тыс. за молчание.