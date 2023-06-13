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Федермессер обвинила власти Петербурга в препятствовании помощи хосписам

Нюта Федермессер: власти Петербурга мешают фонду «Вера» помогать хосписам
Правозащитница весной предала огласке гибель детей в интернате из-за некачественного ухода, но теперь в учреждения не пускают волонтеров, которые помогают в уходе. По ее словам, чиновники не скрывают связи: «Это вам за скандал»
Нюта Федермессер
Нюта Федермессер (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Фонд помощи хосписам «Вера» столкнулся с проблемами при работе в Санкт-Петербурге после огласки учредительницей Нютой Федермессер детских смертей в психоневрологическом интернате (ПНИ) № 10. Об этом заявила сама Федермессер изданию «Фонтанка».

Организации теперь отказывают в пользовании помещениями, размещении социальной рекламы и бесплатном проезде медтранспорта по Западному скоростному диаметру (ЗСД). «Одна из чиновниц в личной беседе прямо сказала: «Это вам за скандал с ПНИ», — сказала Федермессер.

Два месяца назад, в середине апреля, Федермессер сообщила о смерти не менее семи детей в петербургском ПНИ № 10, которые умерли от истощения и недостаточного ухода из-за дефицита персонала в интернате.

Как пишет «Фонтанка», интернат не перестал пускать волонтеров, но теперь не разрешает им кормить находящихся на попечении. Федермессер рассказала, что персонал ПНИ кормит людей «лежа, быстро, небезопасно, конвейером», тогда как их нужно кормить, общаясь.

«Это длительный и энергозатратный процесс. Из 25 человек на отделении 18 не едят сами. Можно подумать, что если бы волонтеры продолжали кормить проживающих наравне с сотрудниками, то прокуратура восприняла бы это как неисполнение опекуном (интернатом) своих обязанностей по оказанию социальных услуг», — добавила правозащитница.

С проблемами столкнулся и фонд «Перспективы», его директор Екатерина Ткаченко рассказала, что почти все психоневрологические интернаты Санкт-Петербурга отказались пускать волонтеров, пока не будут заключены официальные контракты с учреждениями. Однако фонд предлагал проект контрактов еще несколько лет назад, но идею не стали рассматривать, продолжила она, теперь приходится с каждым интернатом согласовывать условия договоров по отдельности.

«И оказалось, что это можно делать бесконечно. А пока договор не заключен, волонтеров пускают, что называется, с боем. И за каждым волонтером кто-то из персонала ходит и следит, вместо того чтобы выполнять свои обязанности на рабочем месте», — отметила Ткаченко.

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Прокуратура после апрельского обращения Федермессер о смертях детей начала проверку, СК завел уголовное дело по факту гибели шести детей. Как выяснила «Фонтанка», в начале июня ведомство отчиталось об обнаружении нарушений технических регламентов о требованиях пожарной безопасности и о безопасности пищевой продукции. Там также отметили, что руководство ПНИ прилагало недостаточно мер для комплектования штата сотрудников. Однако прокуратура сочла, что интернат надлежащим образом организовал питание, а подопечных регулярно посещают волонтеры и родственники.

В Санкт-Петербурге начали формировать рабочую группу для обсуждения реформ в системе интернатов. Федермессер считает, что ее сформируют за месяц, после чего еще не меньше года уйдет на обсуждение, пока для людей в интернатах «все будет оставаться, как было. Будут и дальше происходить вопиющие вещи». Для интернатов проще и дешевле скрывать проблемы, говорит правозащитница, чем пускать волонтеров и требовать полной кадровой укомплектованности.

«Многие коллеги в Петербурге, почувствовав сопротивление системы, начинают говорить, что добиваться перемен надо, не настаивая на своем слишком громко. Это самый настоящий стокгольмский синдром, который я начинаю чувствовать и у себя», — резюмировала Федермессер, добавив, что ее мотивирует сказанная коллегой фраза: «Происходит преступление. Если ничего не делать, вы становитесь соучастниками».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
хоспис Санкт-Петербург Нюта Федермессер фонд «Вера»
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