Нюта Федермессер заявила о «замирании» социальной сферы с февраля

Речь в том числе об инициативах в сфере защиты прав инвалидов, отметила Федермессер. Она призвала принять закон о распределенной опеке, который завис с 2016 года

Нюта Федермессер (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

С февраля 2022 года в России «замерла» вся социальная сфера, речь идет в том числе о многих инициативах в части защиты прав инвалидов и их родных, заявила в интервью «Коммерсанту» руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер.

Чтобы добиться системных изменений в социальной сфере, она должна быть «в более стабильном состоянии, чем сегодня», указывает Федермессер. «А когда ее сначала на два года выбивает COVID-19, а потом СВО, то решение любых плановых задач уходит на второй план», — отмечает она.

По словам Федермессер, сейчас в стране возобновились разговоры о реабилитации инвалидов, это происходит на фоне понимания, что из зоны боевых действий «хлынет поток» людей с разными ранениями, которых нужно будет лечить и реабилитировать. «У кого-то ампутированы конечности, а кто-то после тяжелых ранений в голову находится в вегетативном состоянии, и часть из них будут признаны недееспособными», — сказала глава Центра паллиативной помощи.

Она предупредила, что если в России не примут законы о распределенной опеке, возмездной опеке и родственном и неродственном уходе, «то все эти люди скоро пополнят ряды жителей психоневрологических интернатов».

Общественные организации много лет добиваются принятия закона о распределенной опеке над недееспособными или не полностью дееспособными людьми (Госдума одобрила проект в первом чтении в 2016 году). По действующему законодательству, если человек попадает в психоневрологический интернат, исключительные функции опекуна передаются руководителю учреждения, что ведет к нарушению прав подопечного; если законопроект примут, опекунами также смогут быть НКО и физлица (например, родственники), указывают общественники.

Благотворительные фонды обращали внимание президента Владимира Путина на необходимости ускорить принятие закона; в 2019 году он поручил правительству подготовить доклад на эту тему, а в 2020-м — доработать законопроект с участием НКО.

Прошлой осенью вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в социальной защите и социальном обслуживании занято почти 1 млн человек; в 2021 году помощь от организаций — поставщиков социальных услуг получили 9 млн человек. Вице-премьер заявила, что в перспективе до 2030 года социальная сфера останется «одной из отраслей-драйверов», в которой число работающих ежегодно будет расти.