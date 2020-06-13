Власти Подмосковья назвали число умерших с симптомами COVID-19 в мае

Таких, по словам губернатора, оказалось почти 1 тыс. человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе из-за коронавируса умерли 644 пациента

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В мае в Московской области умерли 900 человек, у которых были все симптомы заражения коронавирусом, но не был подтвержден диагноз, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Там есть классификация, когда умирают с подтвержденным коронавирусом — это 506 человек у нас в мае умерло, к сожалению, еще 900 — с неподтвержденным диагнозом, но вся симптоматика была, и еще 200 — это хроники, на которых COVID повлиял», — пояснил Воробьев. В итоге в Подмосковье в мае умерли 1606 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Губернатор также отметил, что в июне в Подмосковье отмечается снижение уровня смертности и числа госпитализаций. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время пандемии в регионе из-за COVID-19 скончались 644 человека.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пик заболеваемости в столице пришелся на конец апреля — начало мая. «С теcтами на COVID либо по клинической картине было видно, что пациент был заражен COVID, умерло в Москве 5,2 тыс. с небольшим людей», — сказал он, не уточнив, относятся ли эти данные только к маю или ко всему периоду пандемии.