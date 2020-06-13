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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья назвали число умерших с симптомами COVID-19 в мае

Таких, по словам губернатора, оказалось почти 1 тыс. человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе из-за коронавируса умерли 644 пациента
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В мае в Московской области умерли 900 человек, у которых были все симптомы заражения коронавирусом, но не был подтвержден диагноз, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Там есть классификация, когда умирают с подтвержденным коронавирусом — это 506 человек у нас в мае умерло, к сожалению, еще 900 — с неподтвержденным диагнозом, но вся симптоматика была, и еще 200 — это хроники, на которых COVID повлиял», — пояснил Воробьев. В итоге в Подмосковье в мае умерли 1606 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Губернатор также отметил, что в июне в Подмосковье отмечается снижение уровня смертности и числа госпитализаций. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время пандемии в регионе из-за COVID-19 скончались 644 человека.

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Экономика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пик заболеваемости в столице пришелся на конец апреля — начало мая. «С теcтами на COVID либо по клинической картине было видно, что пациент был заражен COVID, умерло в Москве 5,2 тыс. с небольшим людей», — сказал он, не уточнив, относятся ли эти данные только к маю или ко всему периоду пандемии.

Из этих смертей в 2,7 тыс. случаев коронавирус был непосредственной причиной летального исхода, отметил мэр. По его словам, около 1 тыс. человек умерли от того, что инфекция спровоцировала хронические заболевания, остальные — по другим причинам, однако тоже были заражены COVID-19.

Днем 13 июня Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в апреле. В нее были включены все зарегистрированные случаи, включая те, когда COVID-19 не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него. По данным ведомства, всего в России из-за инфекции в апреле скончались 2712 человек.

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При этом Росстат разделил все причины смертности, которые так или иначе были связаны с влиянием COVID-19, на четыре группы:

  1. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания
  2. Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила от COVID-19.
  3. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.
  4. COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Самая высокая смертность от коронавируса в апреле была зафиксирована в Москве и Подмосковье. По данным Росстата, в столице число скончавшихся с коронавирусом (по всем четырем группам) составило 1561 человек (у 805 вирус стал основной причиной смерти). В Московской области в апреле умерли 419 человек с COVID-19, из них для 383 коронавирус стал основной причиной смерти.

Авторы: Мария Лисицына, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва, Подмосковье, Андрей Воробьев, Сергей Собянин
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