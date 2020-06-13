Общество , 13 июн, 12:15
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Голикова назвала дату прохождения пика заболеваемости COVID-19 в России
Пик заражения коронавирусом в России пришелся на 11 мая, когда население выходило из периода нерабочих дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — отметила Голикова.
По ее словам, выписаны практически 80% пациентов, которые были помещены в перепрофилированные под прием больных с коронавирусом клиники.
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