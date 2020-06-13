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В Казани произошел взрыв в газохранилище

В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в управлении МЧС по Татарстану
Фото: Сообщество «ЧП | Челны» во «ВКонтакте»
Фото: Сообщество «ЧП | Челны» во «ВКонтакте»

В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.

По данным МЧС, пожар произошел на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Тушить огонь отправится вертолет Ми-8, также есть угроза того, что огонь перекинется и на другие емкости, сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник в экстренных службах, взрыв произошел вечером 12 июня в наземном газохранилище емкостью 100 куб. м, передает «РИА Новости». По его данным, в результате случившегося один человек погиб, трое пострадали. Об этом также сообщает и источник ТАСС в экстренных службах.

По информации республиканского минздрава, один из пострадавших доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степень тяжести, передает агентство.

Появилось видео с места взрыва в газохранилище в Казани
Общество

Позднее в МЧС сообщили, что к тушению пожара также привлекли пожарный поезд, передает «РИА Новости». По словам представителя главка МЧС по Татарстану, на месте пожара происходит факельное горение, всего в тушении участвуют 138 человек и 48 единиц техники, сообщило агентство.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Ведомство сообщает, что в результате взрыва на газозаправочной станции пострадали рабочие, точное количество которых еще уточняется. После того, как пожар будет локализован, место происшествия осмотрят следователи.

Автор: Виктория Полякова
Теги: газохранилище
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