В Казани произошел взрыв в газохранилище

В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в управлении МЧС по Татарстану

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В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, передает местное издание Inkazan.

По данным МЧС, пожар произошел на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». Тушить огонь отправится вертолет Ми-8, также есть угроза того, что огонь перекинется и на другие емкости, сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник в экстренных службах, взрыв произошел вечером 12 июня в наземном газохранилище емкостью 100 куб. м, передает «РИА Новости». По его данным, в результате случившегося один человек погиб, трое пострадали. Об этом также сообщает и источник ТАСС в экстренных службах.

По информации республиканского минздрава, один из пострадавших доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степень тяжести, передает агентство.