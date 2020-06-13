Джонсон сообщил о взявших протесты в Британии под контроль экстремистах

Премьер-министр раскритиковал протестующих за порчу памятников, которые, по их мнению, олицетворяют расизм. Он напомнил, что монументы учат людей истории и призвал не цензурировать прошлое страны

Экстремисты взяли под контроль протесты против расизма в Великобритании, их цель — насилие, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в своем Twitter-аккаунте.

«Ясно, что протесты были взяты под контроль экстремистами, нацеленными на насилие. Нападения на полицию и беспорядочные акты насилия, которые мы видели за последнюю неделю, недопустимы и отвратительны», — написал премьер-министр.

Он также раскритиковал нападки протестующих на исторические памятники, которые, по мнению участников акций протеста, олицетворяют расизм. Так, Джонсон выступил в защиту памятнику Уинстону Черчиллю, на котором демонстранты зачеркнули имя бывшего премьера и краской написали «был расистом». После этого власти вынуждены были обшить памятник деревом для того, чтобы предотвратить его дальнейшую порчу.

Джонсон напомнил, что статуя Черчилля — напоминание о достижениях политика по спасению Британии и всей Европы «от фашистской и расистской тирании». «Абсурдно и позорно, что национальный памятник сегодня подвергается риску нападений со стороны протестующих», — написал Джонсон. Он также подчеркнул, что Черчилль иногда высказывал идеи, которые неприемлемы для современных людей, но, тем не менее, «был героем и полностью заслуживает свой памятник».