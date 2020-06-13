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Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм

За награду в категории «Лучший фильм» с 2021 года будут бороться десять номинантов. В последние годы их число менялось и могло быть и меньше
Фото: David Bro / ZumaPress / Global Look Press
Фото: David Bro / ZumaPress / Global Look Press

Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным: начиная с 94-й церемонии их будет десять, сообщается на сайте Американской киноакадемии.

До этого в борьбе за главную ее награду с 2009 года участвовали не более десяти картин, однако в то же время их число бывало и меньше. Например, в 2019 году в категории было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.

«Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории «Лучший фильм» будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа», — говорится в сообщении киноакадемии.

Помимо этого, теперь киноакадемия будет показывать своим членам работы, претендующие на участие в «Оскаре», онлайн в течение всего года. Таким образом она «уравняет шансы и обеспечит возможность просмотра всех подходящих фильмов».

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
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Продюсер Квак&nbsp;Щин-Э и режиссер Пон Чжун Хо

В феврале 2020 года прошла 92-я церемония вручения «Оскар». В категории «Лучший фильм» победила южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Это первый фильм не на английском языке, который выиграл «Оскар» в главной номинации. Картина также получила премию за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке.

На фоне пандемии коронавируса изменения ввели и для следующей, 93-й премии «Оскар». К отбору ее организаторы впервые решили допустить фильмы, которые из-за закрытия кинотеатров были показаны онлайн. Согласно обычным правилам, фильм должен идти в коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд, а в день должно быть не менее трех показов, однако из-за пандемии коронавируса с середины марта все кинотеатры Лос-Анджелеса были закрыты.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Оскар», Американская киноакадемия, лучший фильм
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