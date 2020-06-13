Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм

За награду в категории «Лучший фильм» с 2021 года будут бороться десять номинантов. В последние годы их число менялось и могло быть и меньше

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Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным: начиная с 94-й церемонии их будет десять, сообщается на сайте Американской киноакадемии.

До этого в борьбе за главную ее награду с 2009 года участвовали не более десяти картин, однако в то же время их число бывало и меньше. Например, в 2019 году в категории было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.

«Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории «Лучший фильм» будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа», — говорится в сообщении киноакадемии.

Помимо этого, теперь киноакадемия будет показывать своим членам работы, претендующие на участие в «Оскаре», онлайн в течение всего года. Таким образом она «уравняет шансы и обеспечит возможность просмотра всех подходящих фильмов».