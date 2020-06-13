Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

Число заболевших COVID в России превысило 511 тыс., Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на летний отдых, британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за ограничений — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6715 человека (183 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 269,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли 44 пациента с диагностированным коронавирусом, общее количество смертей в столице достигло отметки 3231.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил россиян о том, что им нужно быть готовыми поменять планы на летний отдых в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Глава Минздрава также отметил, что пока рано говорить о полном снятии ограничений, введенных из-за COVID-19 в регионах. По его словам, 21 регион «пока спокоен», однако в остальных еще идут эпидемиологические процессы







Показатели смертности от COVID-19 в России могут оказаться ниже по сравнению со странами ЕС со схожими данными в демографии и здравоохранением, поскольку Россия наращивала тестирование на коронавирус. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, оценивать смертность от заболеваний, включая COVID-19, довольно сложно, поскольку показатели зависят от многих факторов. Кроме масштаба тестирования на статистику смертности влияет то, как регистрируются и интерпретируются случаи смерти.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,4 млн человек, более 418 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 13 июня число зараженных в мире превысило 7,65 млн, 425 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (828 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (308 тыс.), на пятом месте Великобритания (более 294 тыс. подтвержденных заражений).

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство Великобритании из-за того, что власти ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну. Ранее карантин были обязаны соблюдать только те, кто прибыл из стран с «высоким риском». Перевозчики считают, что новые правила окажут «разрушительное влияние на британский туризм и экономику».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Испытания вакцины от COVID-19 на мышах в США показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения заболевания. Предварительные результаты исследования доказывают, что даже одна доза вакцины может защитить от заражения коронавирусом.

У сотрудников оптового рынка в Пекине обнаружили коронавирус, торговые площади закрыли. Власти начали дезинфекцию района Фэнтай, где находились зараженные люди.

Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом, всего COVID-19 подтвержден у 953 работающих в организации человек. Почти пятая часть инфицированных находится в Мали.

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его жены выявили коронавирус. В частности, глава государства перевел совещания в режим онлайн и ограничил круг личного общения. Тест самого президента отрицательный.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.