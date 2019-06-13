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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности
По словам премьер-министра, «Россия, которая была первопроходцем в космосе, не имеет права сдавать позиции»
Фото: РИА Новости

Глава правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное освоение выделенных средств и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

«К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся, я имею в виду российский сегмент», — сказал Медведев, открывая совещание по вопросу развития «Роскосмоса» (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что ранее Россия опережала в космосе «абсолютное большинство других стран» и должна вернуть себе лидерство.

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«Россия, которая была первопроходцем в космосе, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Глава правительства пояснил, что всего в 2019 году на космические программы бюджетом выделено 260 млрд руб., из которых «Роскосмос» уже получил более 183 млрд руб. Однако освоила госкорпорация пока менее четверти заложенных на год средств, до конца года ей необходимо потратить еще около 200 млрд руб.

«Мы ждем от этих денег, от этих инвестиций отдачи», — добавил Медведев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, «Роскосмос»
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