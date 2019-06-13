Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

По словам премьер-министра, «Россия, которая была первопроходцем в космосе, не имеет права сдавать позиции»

Фото: РИА Новости

Глава правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное освоение выделенных средств и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

«К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся, я имею в виду российский сегмент», — сказал Медведев, открывая совещание по вопросу развития «Роскосмоса» (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что ранее Россия опережала в космосе «абсолютное большинство других стран» и должна вернуть себе лидерство.

«Россия, которая была первопроходцем в космосе, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).