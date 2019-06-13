Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

По сравнению с результатами опроса предыдущих лет увеличилось число тех, кто потратил бы деньги на образование и медицину, а также вложился в собственный бизнес

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Большинство россиян, если бы они выиграли в лотерею $1 млн, потратили бы деньги на образование, медицину, покупку недвижимости и машины. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов). Такое же количество опрошенных дали этот ответ в 2006 году, а в 2012-м — 21%.

На втором месте по популярности в этом году — трата денег на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши (24%). В 2006 году и 2012-м этот вариант выбрала бы треть опрошенных (33%).

Еще 18% россиян положили бы $1 млн в банк, чтобы жить на проценты (в 2012 году — 13%, в 2006-м таких людей насчитывалось 12%).

«Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», — говорится в исследовании «Ромира». 5% респондентов оправились бы на выигранные деньги в путешествие (в 2012 году — 8%, в 2006 году — 6%), а 4% опрошенных потратили бы деньги на благотворительность.