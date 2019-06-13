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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
По сравнению с результатами опроса предыдущих лет увеличилось число тех, кто потратил бы деньги на образование и медицину, а также вложился в собственный бизнес
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Большинство россиян, если бы они выиграли в лотерею $1 млн, потратили бы деньги на образование, медицину, покупку недвижимости и машины. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов). Такое же количество опрошенных дали этот ответ в 2006 году, а в 2012-м — 21%.

На втором месте по популярности в этом году — трата денег на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши (24%). В 2006 году и 2012-м этот вариант выбрала бы треть опрошенных (33%).

Еще 18% россиян положили бы $1 млн в банк, чтобы жить на проценты (в 2012 году — 13%, в 2006-м таких людей насчитывалось 12%).

«Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», — говорится в исследовании «Ромира». 5% респондентов оправились бы на выигранные деньги в путешествие (в 2012 году — 8%, в 2006 году — 6%), а 4% опрошенных потратили бы деньги на благотворительность.

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Общество
ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно результатам опроса, определили, что почти половина респондентов (49%) заявила о том, что в целом жизнь их устраивает. Противоположную точку зрения выразили 22% опрошенных. Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти. Свое материальное положение и семей как «выше среднего» оценили 14% россиян. Большинство (61%) думает, что оно является средним, еще четверть (25%) оценивает его как плохое. ВЦИОМ пришел в выводу, что уровень социального самочувствия россиян улучшился. В ноябре прошлого года этот показатель достиг почти минимального значения: хуже россияне чувствовали себя только после кризиса 2009 года.

В мае «Ромир» выяснил, что средней российской семье из трех человек для поддержания «нормального уровня» жизни необходимо 78 тыс. руб. в месяц. Это на 3%, или на 2,1 тыс. руб., больше показателя прошлого года. 25% респондентов заявили, что могут «нормально» прожить при ежемесячном семейном бюджете от 45 тыс. до 60 тыс. руб., 51% участников исследования — при доходе 60–120 тыс. руб.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: исследование, соцопрос
Материалы по теме
ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян
Общество
«Ромир» узнал необходимую российской семье для «нормальной жизни» сумму
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