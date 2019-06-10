ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян

В ноябре прошлого года «социальное самочувствие» россиян ухудшилось почти до минимальных значений, потом ситуация стала улучшаться, выяснили социологи

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определили социальное самочувствие россиян. Так, согласно результатам опроса, почти половина респондентов — 49% — заявили о том, что в целом жизнь их устраивает. Итоги исследования приводит ТАСС.

Противоположную точку зрения, по данным агентства, выразили 22% опрошенных. Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.

Материальное положение собственных семей как «выше среднего» оценили только 14% россиян. Большинство (61%) думают, что оно является средним, еще четверть — 25% — оценивают его как плохое.

Примерно столько же респондентов — 28% — считают, что ниже среднего сейчас находится и экономическое положение России. Хорошим (выше среднего) его называют около 13% опрошенных, еще порядка 54% уверены: экономическая ситуация в стране находится на среднем уровне.