ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

ВЦИОМ в апреле зафиксировал ​самый высокий уровень «субъективного счастья» россиян за все время измерений с 1990 года — 86%, говорится на сайте центра.

Согласно результатам опроса, «определенно счастливыми» себя считают 35% респондентов, «скорее счастливыми» — 51%. Отрицательно на вопрос ответили 11%, еще 3% затруднились ответить.

ВЦИОМ отметил, что процент счастливых людей высок во всех социально-демографических группах, однако наибольший оптимизм отмечается у респондентов в возрасте 25–34 лет (90%) и у людей со средним и высоким материальным положением (94%).

Среди главных причин своего счастья россияне назвали семью (33%), собственное здоровье и здоровье близких (21%), а также детей и хорошую работу (18% и 17% соответственно). В числе причин для несчастья — плохое положение дел в стране и нехватка денег (по 11%), здоровье (6%), а также отсутствие стабильности, низкие зарплаты и их задержки (по 5%).