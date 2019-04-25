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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

ВЦИОМ в апреле зафиксировал ​самый высокий уровень «субъективного счастья» россиян за все время измерений с 1990 года — 86%, говорится на сайте центра.

Согласно результатам опроса, «определенно счастливыми» себя считают 35% респондентов, «скорее счастливыми» — 51%. Отрицательно на вопрос ответили 11%, еще 3% затруднились ответить.

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ВЦИОМ отметил, что процент счастливых людей высок во всех социально-демографических группах, однако наибольший оптимизм отмечается у респондентов в возрасте 25–34 лет (90%) и у людей со средним и высоким материальным положением (94%).

Среди главных причин своего счастья россияне назвали семью (33%), собственное здоровье и здоровье близких (21%), а также детей и хорошую работу (18% и 17% соответственно). В числе причин для несчастья — плохое положение дел в стране и нехватка денег (по 11%), здоровье (6%), а также отсутствие стабильности, низкие зарплаты и их задержки (по 5%).

В телефонном опросе ВЦИОМа 14 апреля приняли участие 1600 человек.

Теги: опрос ВЦИОМ, Счастье
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