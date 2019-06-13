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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
Значительное падение температуры ожидается в ночь на пятницу. Однако уже днем 14 июня жара вновь вернется — воздух прогреется до 28 градусов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В ночь на пятницу, 14 июня, в московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в столице «заметно посвежеет» к утру четверга, 13 июня   — температура составит 10-12 градусов тепла, а днем, даже несмотря на солнечную погоду, воздух прогреется не выше 22 градусов.

Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе, прогнозируют синоптики. Ночью в Москве температура составит около 10 градусов тепла, по области 5-10 градусов, местами до 1 градуса, предупреждают специалисты «Фобос». Однако уже днем 14 июня вновь ожидается жара — до 27-28 градусов тепла. В выходные в столице будет дождь, до 27 градусов тепла днем и до 16 градусов — ночью.

Общество
Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности

Ранее о похолодании в столице с 13 июня предупреждал Гидрометцентр. Научный руководитель Роман Вильфанд пояснял, что в Москве изменится циркуляция воздуха. «Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой», — уточнял метеоролог. По данным Гидрометцентра, до конца недели температура составит не больше 25 градусов.

Похолодание наступит после самого жаркого дня в Москве за последние 70 лет — он был зафиксирован в воскресенье, 9 июня. Температура на пике достигла плюс 31,2 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Из-за аномальной жары синоптики объявили в столице оранжевый уровень погодной опасности, при которой существует вероятность стихийных бедствий.

Авторы: Артём Губенко, Мария Бондаренко
Теги: синоптики, Погода, похолодание, Москва
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