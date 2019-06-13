Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

Значительное падение температуры ожидается в ночь на пятницу. Однако уже днем 14 июня жара вновь вернется — воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В ночь на пятницу, 14 июня, в московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в столице «заметно посвежеет» к утру четверга, 13 июня — температура составит 10-12 градусов тепла, а днем, даже несмотря на солнечную погоду, воздух прогреется не выше 22 градусов.

Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе, прогнозируют синоптики. Ночью в Москве температура составит около 10 градусов тепла, по области 5-10 градусов, местами до 1 градуса, предупреждают специалисты «Фобос». Однако уже днем 14 июня вновь ожидается жара — до 27-28 градусов тепла. В выходные в столице будет дождь, до 27 градусов тепла днем и до 16 градусов — ночью.

Ранее о похолодании в столице с 13 июня предупреждал Гидрометцентр. Научный руководитель Роман Вильфанд пояснял, что в Москве изменится циркуляция воздуха. «Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой», — уточнял метеоролог. По данным Гидрометцентра, до конца недели температура составит не больше 25 градусов.