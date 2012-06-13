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К.Собчак об обысках в квартире: Это был акт политической расправы
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К.Собчак об обысках в квартире: Это был акт политической расправы
Общество, 13 июн 2012, 19:07
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К.Собчак об обысках в квартире: Это был акт политической расправы
Накануне прошедшего 12 июня "Марша миллионов" в квартирах лидеров и активистов оппозиции следователи провели обыски. И если в отношении Алексея Навального и Ильи Пономарева это стало лишь поводом вручить повестку в Следственный комитет, тем самым обезглавив шествие, то для Ксении Собчак обыск обернулся изъятием крупной суммы денег (1,5 млн евро), налоговой проверкой и незаконным, по словам телеведущей, запретом на выезд из страны.
Фото: РБК

"У меня изъяли загранпаспорт, чего в принципе не имеют права делать, если тебе не предъявлено обвинение, не взята с тебя подписка о невыезде. Только после этого есть определенная процедура, ты даешь эту подписку о невыезде. В этом случае у тебя могут еще при определенных обстоятельствах изъять загранпаспорт", - рассказала К.Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Основное внимание, конечно, было приковано к валюте, - продолжила К.Собчак. - Крупная сумма евро была разложена более чем в сто конвертов, на которых имелись различные пометки". Для следователей это стало главным аргументом в подозрениях оппозиционерки в спонсировании протестных акций в регионах.

"Во-первых, не очень понимаю, почему за деньги, которые я зарабатываю, должна оправдываться и говорить, для чего они предназначены. И почему я должна хранить их не в конвертах, а в резиночках или что, бабочками их сворачивать, самолетиками? Мне это неудобно, потому что это все срезает концы денег. Я должна это объяснять следователю?", - аргументировала девушка.

Также она рассказала о моральных унижениях со стороны следователей по отношению к телеведущей и ее молодому человеку, оппозиционеру Илье Яшину. "Там был персонаж садистского толка... Есть люди, которые с удовольствием (допускают) какие-то непотребные комментарии в мой адрес, в адрес Ильи Яшина: "Ксения Анатольевна, все понимаете. Вон, с кем связались. Теперь расхлебывайте, конечно. Вот бы сейчас с каким-нибудь нормальным человеком, с чекистом, была бы другая жизнь".

В интервью говорилось и о разглашении информации о личной жизни К.Собчак, не имеющей отношения к ее политической деятельности в присутствии 20 омоновцев: "Желание унизить меня тем, что вслух при моем молодом человеке мне зачитываются какие-то интимные письма из моей прошлой жизни. Вслух, с выражением и со смешками, какими именами мы называли друг друга, с каким-то, не знаю, моим прошлым молодым человеком. Вот это все, понимаете, носило именно характер абсолютно унижения и наслаждения от этого".

Активистка рассказала и об ограничении свободы перемещения по квартире во время обыска. "Был человек, который прямо получал удовольствие от каждого своего запрета, от того, что он заставлял мужчин ходить со мной в туалет и не давал мне одной, простите, в туалет сходить, понимаете? Я должна была это делать при мужчине в маске и с автоматом. Говорю: "Обыщите меня, если не верите, что я там сейчас не покончу жизнь самоубийством. Или позвоню из внутреннего радара куда-то Макфолу. Чего вы боитесь?"

После произошедшего К.Собчак подала два ходатайства в суд. Первое касается возврата загранпаспорта, второе - изъятой суммы денег. "Желание привязать эти деньги к событиям 6-го числа - абсолютный абсурд. Мне кажется, это вообще все было похоже на грабеж", - говорит телеведущая.

В СМИ озвучивают несколько причин обысков квартир оппозиционеров. Основной - не допустить "подогревания" многотысячной толпы на "Марше миллионов", которое могло вылиться в столкновения с силовиками и массовые задержания. После конфликта председателя СКР Александра Бастрыкина с шеф-редактором "Новой газеты", в котором глава СК РФ обвиняется в угрозах жизни Сергея Соколова, стали говорить о "попытке выслужиться". В частности об этом в микроблоге писал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Однако сама К.Собчак уверена: подобным образом ее "покарали" за активное участие в акциях и митингах протеста, в частности функционирования лагеря "ОккупайАбай". "У меня нет другого ощущения, очевидно, что происходящее не имеет к закону совершенно никакого отношения. Это просто акт политической расправы. Причем, мне кажется, он не очень прикрывается - все действия выглядят абсурдно", - заключает К.Собчак.

Теги: Бастрыкин , Навальный , СКР , Собчак , Яшин , обыски
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