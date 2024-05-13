Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный

В феврале Садовова признали виновным по статье о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии обвинения, он вымогал деньги у Василия Бровко, топ-менеджера «Ростеха» и мужа Тины Канделаки

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Мосгорсуд пересмотрел приговор администратору телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову и заменил реальный срок лишения свободы на условный с испытательным сроком на два с половиной года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Садовова в феврале признали виновным по пп. «а» и «г» ч. 2 той ст. 163 УК (вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Обвинение настаивало, что Садовов, угрожая распространением «ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких», получил от топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко деньги.

Тогда его приговорили к 2,5 годам колонии. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Пресс-служба столичных судов сообщала, что в ходе расследования дела Садовов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб — 800 тыс. руб.

Василий Бровко работает на посту директора по особым поручениям «Ростеха». Он также является мужем российской телеведущей, директора телеканала ТНТ и главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (входят в том числе телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!») Тины Канделаки.

Владельца канала «Кремлевский мамковед» арестовали за вымогательство Общество

В сентябре 2022 года Садовова арестовали. Источник РБК сообщал, что расследование вел Следственный комитет. В рамках дела о вымогательстве под стражу поместили также Александра Спирина. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уточнял, что он является администратором канала «Как-то вот так».

В феврале коммерческого директора проекта журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова приговорили к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Другие фигуранты дела — администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии.