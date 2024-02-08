Администратор «Кремлевского мамковеда» получил 2,5 года за вымогательство
Хамовнический районный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова к 2,5 годам колонии за вымогательство средств у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно данным из картотеки суда, Хамовнический районный суд 8 февраля рассмотрел дело по пп. «а» и «г» ч. 2 той ст. 163 УК (вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), по которой грозит до семи лет лишения свободы.
Суд согласился с выводами обвинения, что Садовов, угрожая распространением «ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких», получил от Бровко денежные средства, пишет агентство со ссылкой на материалы дела.
Садовова арестовали в сентябре 2022 года. Другим фигурантом того же дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК стал Александр Спирин. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уточнял, что речь идет об администраторе канала «Как-то вот так».
Василий Бровко — директор по особым поручениям «Ростеха» и муж российской телеведущей Тины Канделаки.
По состоянию на 8 февраля на телеграм-канал «Кремлевский мамковед» было подписано более 86 тыс. человек.
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