В Москве на Тверской улице начался пожар рядом с отелем «Интерконтиненталь»

В центре Москвы произошел пожар у отеля «Интерконтиненталь»

Video

В центре Москвы начался пожар рядом с отелем «Интерконтиненталь», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«На территории строительной площадки по адресу ул. Тверская, д. 22 произошло возгорание на площади 10 кв. м, на данный момент оно уже ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили спасатели.

«112» со ссылкой на свои источники уточняет, что горели строительные материалы рядом с отелем.

Материал дополняется.