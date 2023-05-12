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Огонь со склада с покрышками в Подмосковье перекинулся на соседнее здание

МЧС: огонь со склада с покрышками в Дзержинском перекинулся на соседнее здание

Огонь со склада с покрышками в Подмосковье перекинулся на соседнее здание
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Пожар на складе с автомобильными покрышками в подмосковном городе Дзержинский распространился на соседнее здание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Огонь перекинулся на соседнее здание. Горит кровля на площади 20 кв. м», — рассказали в ведомстве.

К тушению пожара привлекли два вертолета Ка-32 МЧС, они выполнили 44 сброса воды. Всего в ликвидации возгорания участвуют 62 человека и 21 единица техники.

К 11:55 пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. м, добавили в пресс-службе МЧС.

Пожар на складах начался утром 12 мая. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. 

Теги
Пожар Дзержинский покрышки Московская область новости
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