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Огонь со склада с покрышками в Подмосковье перекинулся на соседнее здание
МЧС: огонь со склада с покрышками в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
Пожар на складе с автомобильными покрышками в подмосковном городе Дзержинский распространился на соседнее здание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«Огонь перекинулся на соседнее здание. Горит кровля на площади 20 кв. м», — рассказали в ведомстве.
К тушению пожара привлекли два вертолета Ка-32 МЧС, они выполнили 44 сброса воды. Всего в ликвидации возгорания участвуют 62 человека и 21 единица техники.
К 11:55 пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. м, добавили в пресс-службе МЧС.
Пожар на складах начался утром 12 мая. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 2,5 тыс. кв. м.