Густой дым заволок запад Москвы из-за пожара на стройке

МЧС: на западе Москвы на улице Наташи Ковшовой произошел пожар на строительной площадке

В ГУ МЧС по столице сообщили, что загорелись строительные материалы. К 17:17 пожар был полностью ликвидирован, заявили в ведомстве

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На улице Наташи Ковшовой в Западном административном округе Москвы произошел пожар на строительной площадке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. После публикации материала в МЧС сообщили, что пожар потушили.

Как сообщили в ведомстве, произошло возгорание строительных материалов на площади 40 кв. м. «Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в московском управлении МЧС. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь пожара увеличилась до 500 кв. м, горят гидроизоляция и утепление.

Телеграм-канал Mash утверждает, что пожар произошел на стройке ЖК «Новое Очаково» (возводит ПИК), там загорелся мусор.

РБК обратился за комментариями в ПИК.