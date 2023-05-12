В Подмосковье загорелся склад с покрышками
В городском округе Дзержинский в Подмосковье загорелись покрышки на территории промзоны, сообщили РБК в пресс-службе областного управления МЧС.
«Возгорание покрышек на открытой площадке. Это открытая площадка, территория промзоны», — рассказали там.
По данным ведомства, пожар произошел в нежилом здании по адресу: улица Садовая, дом 22. Сообщение об этом поступило в 8:22. В тушении участвуют 18 человек и шесть единиц техники.
По данным телеграм-канала SHOT, горят складские помещения, очаг возгорания находится на складе использованных покрышек.
В областном управлении МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС. Позже в ведомстве заявили, что огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м. В экстренных службах агентству рассказали, что возникла угроза перехода огня на три строения.
Прокуратура взяла проверку по факту произошедшего на контроль.