Пандемия коронавируса , 08 мая, 10:15
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ВТБ сообщил о 120 зараженных и одной смерти в результате COVID-19
Среди сотрудников ВТБ банка около 170 заболевших и людей с подозрением на COVID-19. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает корреспондент РБК.
По его словам, у примерно 120 человек подтвердился коронавирус. «Подавляющее большинство этих сотрудников проходит лечение дома. В группе есть один смертельный случай», — сказал Пьянов.
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