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Пандемия коронавируса ,  
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Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать

В Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса решили перенести ЕГЭ, а ОГЭ для девятых классов и вовсе отменить. Что будет с экзаменами в 2020 году — в материале РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Какие решения приняли в министерстве

  • Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.
  • Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета.
  • ЕГЭ во всех регионах пройдет по единому расписанию.
  • Экзамены перенесут на более поздние сроки (ранее планировалось, что основной этап стартует в конце мая, потом появилась новая дата — 8 июня).

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Мнение
Фото: Zsolt Szigetvary / EPA / ТАСС

Когда могут провести ЕГЭ

Точные сроки сдачи экзаменов назовут позже, пока лишь высказывались несколько версий:

  • «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что ЕГЭ может сдвинуться на июль—август, а начало учебного года — на 1 октября.
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко высказывал предположение о возможном переносе экзаменов на август—сентябрь.
  • В Рособрнадзоре заявили о возможном проведении ЕГЭ до конца июня.
  • В Минпросвещения ранее подчеркивали, что решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как будут проводить ЕГЭ

  • Среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер — зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой дистанции.
  • Перед началом экзамена выпускники должны будут обработать руки антисептиком, также у них измерят температуру.
  • Помещения, где будут проводить экзамены, продезинфицируют.
  • Минобрнауки предлагает вариант дистанционного проведения экзамена, если эпидемиологическая ситуация не изменится, сообщили информагентства со ссылкой на письмо замглавы министерства. В таком случае учеников должны будут обеспечить техническими средствами.

Из-за эпидемии COVID-19 в этом году в онлайн-формат пройдут выпускные и последние звонки. О такой рекомендации Минпросвещения сообщила пресс-служба ведомства.

Аналогичная идея прозвучала в отношении выпускных в вузах: по мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, всероссийский студенческий выпускной в таком формате станет «ярким и запоминающимся».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, пандемия, COVID-19, ЕГЭ, ОГЭ, школа
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