Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать

В Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса решили перенести ЕГЭ, а ОГЭ для девятых классов и вовсе отменить. Что будет с экзаменами в 2020 году — в материале РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Какие решения приняли в министерстве

Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.

Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета.

ЕГЭ во всех регионах пройдет по единому расписанию.

Экзамены перенесут на более поздние сроки (ранее планировалось, что основной этап стартует в конце мая, потом появилась новая дата — 8 июня).

Когда могут провести ЕГЭ

Точные сроки сдачи экзаменов назовут позже, пока лишь высказывались несколько версий: