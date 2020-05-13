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Общество ,  
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Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян

Каждый пятый россиянин уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией. В то же время 75% смотревших обращение Путина, заявили, что у них остались положительные впечатления
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Более четверти (28%) россиян, следивших за телеобращением Владимира Путина, в котором тот заявил об окончании нерабочих дней и начале выхода из режима ограничений, полагают, что президент не понимает реальной ситуации и проблем обычных людей. С тем, что глава государства понимает реальную ситуацию, согласны 66%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном). Почти четверть (24%) респондентов усомнились в том, что президент контролирует ситуацию в России (67% полагают, что «скорее контролирует»).

При этом 75% следивших за обращением признались, что впечатление от него у них осталось «скорее положительное» («скорее отрицательное» — 15%), а 72% в той или иной степени удовлетворило содержание речи главы государства (20% заявили, что скорее неудовлетворены).

При этом более 90% опрошенных поддерживают предложения Путина о различных выплатах населению, в том числе:

  • 95% одобряют выплату 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте 3–15 лет;
  • 93% — удвоение минимального размера пособия по уходу за ребенком;
  • 92% — трехкратную выплату 5 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка младше 3 лет.

Остальные меры большинство респондентов также поддерживают, хотя доля тех, кто относится к ним безразлично, увеличивается в несколько раз — с 2–5 до 20%. При этом предложенные Путиным меры поддержки назвали значимыми для населения 81% участников опроса, а для бизнеса — только 66%.

Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Владимир Путин 11 мая объявил — его слова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке транслировались в эфире телеканалов — о завершении периода нерабочих дней в России. В этом же обращении президент предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. Одно из срочных поручений — до 15 мая обеспечить выплату дополнительных федеральных надбавок всем медикам, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами.

В пакет вошли предложения повысить пособие по уходу за ребенком вдвое — до 6750 руб., единовременно выплатить семьям по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте 3–15 лет включительно, начать на месяц раньше — с 1 июня — оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, установить ежемесячную выплату 5 тыс. руб. с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, самозанятым вернут уплаченные в 2019 году налоги, предприятиям из пострадавших отраслей предоставят зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в месяц, все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года будут списаны. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов в 2020 году.

Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим
Общество
Владимир Путин и Михаил Мишустин

13 мая премьер-министр Михаил Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер «самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВЦИОМ, Владимир Путин, телеобращение
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Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим
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Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
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