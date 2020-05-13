Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян

Каждый пятый россиянин уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией. В то же время 75% смотревших обращение Путина, заявили, что у них остались положительные впечатления

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Более четверти (28%) россиян, следивших за телеобращением Владимира Путина, в котором тот заявил об окончании нерабочих дней и начале выхода из режима ограничений, полагают, что президент не понимает реальной ситуации и проблем обычных людей. С тем, что глава государства понимает реальную ситуацию, согласны 66%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном). Почти четверть (24%) респондентов усомнились в том, что президент контролирует ситуацию в России (67% полагают, что «скорее контролирует»).

При этом 75% следивших за обращением признались, что впечатление от него у них осталось «скорее положительное» («скорее отрицательное» — 15%), а 72% в той или иной степени удовлетворило содержание речи главы государства (20% заявили, что скорее неудовлетворены).

При этом более 90% опрошенных поддерживают предложения Путина о различных выплатах населению, в том числе: