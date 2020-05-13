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СПЧ предложил перевести статью за нарушение правил митинга в КоАП

По статье 212.1 УК были осуждены два человека — гражданские активисты Илья Дадин и Константин Котов. Последний все еще находится в тюрьме
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Совете по правам человека готовят для внесения в Государственную думу законопроект, который переведет ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсантъ». В случае принятия документа наказанием за нарушение будет не тюремное заключение, а штраф.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, работа над законопроектом может быть завершена уже в этом месяце.

Он при этом не связал обсуждение декриминализации статьи с предложением американских законодателей ужесточить санкции против России из-за нарушения прав человека. Фадеев при этом посоветовал не «вешать ярлыки политических заключенных на жертв судебной системы».

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Ст. 212.1 УК называют «дадинской», потому что первым осужденным по ней был гражданский активист Илья Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии (максимальное наказание — пять лет). Приговор позже был пересмотрен, однако сама статья в Уголовном кодексе осталась.

Вторым осужденным стал Константин Котов, задержанный в августе прошлого года во время несогласованного митинга возле здания администрации президента на Старой площади. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. В январе Конституционный суд обязал пересмотреть дело активиста, посчитав, что статья была применена «в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом». Однако саму статью КС признал соответствующей Основному закону страны.

20 апреля Мосгорсуд уменьшил срок Котову с четырех до полутора лет. По мнению адвоката активиста Веры Гончаровой, в случае декриминализации ст. 212.1 ее клиент будет освобожден и реабилитирован.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Илья Дадин, ЕСПЧ
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