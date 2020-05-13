СПЧ предложил перевести статью за нарушение правил митинга в КоАП

По статье 212.1 УК были осуждены два человека — гражданские активисты Илья Дадин и Константин Котов. Последний все еще находится в тюрьме

Валерий Фадеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Совете по правам человека готовят для внесения в Государственную думу законопроект, который переведет ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсантъ». В случае принятия документа наказанием за нарушение будет не тюремное заключение, а штраф.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, работа над законопроектом может быть завершена уже в этом месяце.

Он при этом не связал обсуждение декриминализации статьи с предложением американских законодателей ужесточить санкции против России из-за нарушения прав человека. Фадеев при этом посоветовал не «вешать ярлыки политических заключенных на жертв судебной системы».

Ст. 212.1 УК называют «дадинской», потому что первым осужденным по ней был гражданский активист Илья Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии (максимальное наказание — пять лет). Приговор позже был пересмотрен, однако сама статья в Уголовном кодексе осталась.