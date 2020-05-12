Лента новостей

В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом

В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека

Глава Приморья заявил об отсутствии условий для послабления ограничений

СМИ узнали о снятии обвинения в неуплате налогов с братьев Манашировых

Посольство попросило у МИД Чехии охрану для российского дипломата

Кремлевский диетолог назвала полезные во время эпидемии продукты

Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции

Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

В Минтруде сообщили о 7,7 млрд руб. для доплат сотрудникам соцучреждений

Во Владивостоке один человек пострадал при взрыве газа на верфи

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Twitter будет помечать и удалять записи с ложными данными по коронавирусу

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски из-за коронавируса