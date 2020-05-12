Новые санкции США , 12 мая, 06:11
0
В США предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека
Американские конгрессмены представили проект резолюции, который предлагает администрации президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России за нарушение прав человека. Проект опубликован сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей (нижняя палата Конгресса).
В резолюции американские законодатели также требуют, чтобы российские власти немедленно освободили всех политических заключенных.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.