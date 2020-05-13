Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая

Число зараженных в мире превысило 4,2 млн человек, американцы отправляют на склад российские ИВЛ, коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 12 мая превысило 232 тыс., за сутки оно выросло на 10 899 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 2116 человек (107 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России 12 мая завершился период нерабочих дней. Регионы начали частично снимать ограничения: так, в Москве разрешена работа строительных организаций. Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии, возобновляют работу промышленные предприятия.

Коронавирусом заразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. По словам Навки, их госпитализировали, состояние Пескова оценивается как удовлетворительное, сама она чувствует себя хорошо.

Реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции может появиться к осени 2020 года, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, речь идет о препарате, который разрабатывает американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Их метод заключается в искусственном добавлении антител в организм человека, чтобы иммунитет мог бороться с вирусом.

В Чечне от коронавируса умер заместитель главрача скорой помощи 37-летний Рамзан Айдамиров.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Призывников весны 2020 года, у которых обнаружат коронавирус, поместят в изоляторы, оборудованные на сборных пунктах, заявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Он добавил, что все призывные пункты оснащены бесконтактными термометрами, медицинскими масками для призывников.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,09 млн человек, 283,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,23 млн человек, более 291,9 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,36 млн человек. Россия вышла на второе место (232 тыс.), Испания — на третьем (228,0 тыс.), Великобритания — на четвертом (227,7 тыс.), Италия — на пятом (221,2 тыс.).

Американские штаты, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах. В Агентстве по чрезвычайным ситуациям США подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Иране объявили о создании тест-системы, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд. Точность теста составляет 95%. Диагностическая система еще не прошла государственную сертификацию.

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