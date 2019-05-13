В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

Это произошло в аэропорту Дортмунда. Канцлера на борту не было. Она вернулась в Берлин на другом самолете

Bombardier Global 5000 (Фото: Picture-Alliance / DPA / ТАСС)

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.

Во время столкновения самолет не двигался, а канцлера на его борту не было, добавил он. Получило ли воздушное судно повреждения и каков их масштаб, в сообщении не раскрывается.

Канцлер вернулась в Берлин на другом самолете из числа правительственных бортов, добавил представитель ВВС.

Газета Bild со ссылкой на источники в ВВС страны пишет, что до столкновения в этот автомобиль села Меркель, водитель был «так впечатлен этим фактом», что позднее вышел из машины и забыл поставить ее на ручной тормоз. Представитель аэропорта заявила изданию, что будет проведено расследование произошедшего.

Правительственный флот Германии состоит из 14 самолетов, уточняет DW. Это не первый инцидент с этими самолетами. В конце ноября 2018 года самолет с Меркель на борту из-за неисправности экстренно сел в Кёльне. Канцлер направлялась на саммит G20 и в итоге добралась до Буэнос-Айреса, где он проходил, коммерческим авиарейсом. Министерство обороны страны после этого пообещало приобрести для канцлера новый самолет.