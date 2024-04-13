Восемь взрослых и один ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея

Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея

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По меньшей мере восемь взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Всех раненых доставили в больницы. Еще шесть человек, по предварительным данным, погибли, пишет SMH. The Аustralian сообщает о четырех погибших и одном раненом ребенке.

На посетителей торгового центра напал как минимум один мужчина с ножом, передает SMH. Очевидцы рассказали ABC, что также слышали выстрелы.

Пресс-секретарь скорой помощи Нового Южного Уэльса заявил, что нападавших, по предварительным данным, было двое. По его словам, одного застрелила полиция, второго ищут.

Исполняющая обязанности премьер-министра Австралии Пенни Шарп заявила, что «шокирована сообщениями о многочисленных жертвах» в ТЦ. «Мои мысли и мысли правительства Нового Южного Уэльса в настоящее время с жертвами, их семьями и спасателями, а также с теми, кто, возможно, был свидетелем этих ужасных событий», — сказала она.