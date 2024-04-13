 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея

Восемь взрослых и один ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея

Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея
Video

По меньшей мере восемь взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Всех раненых доставили в больницы. Еще шесть человек, по предварительным данным, погибли, пишет SMH. The Аustralian сообщает о четырех погибших и одном раненом ребенке.

На посетителей торгового центра напал как минимум один мужчина с ножом, передает SMH. Очевидцы рассказали ABC, что также слышали выстрелы.

В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре
Общество

Пресс-секретарь скорой помощи Нового Южного Уэльса заявил, что нападавших, по предварительным данным, было двое. По его словам, одного застрелила полиция, второго ищут.

Исполняющая обязанности премьер-министра Австралии Пенни Шарп заявила, что «шокирована сообщениями о многочисленных жертвах» в ТЦ. «Мои мысли и мысли правительства Нового Южного Уэльса в настоящее время с жертвами, их семьями и спасателями, а также с теми, кто, возможно, был свидетелем этих ужасных событий», — сказала она.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Австралия нападение нож раненые погибшие
Материалы по теме
Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом
Политика
В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата
Общество
На мурманского губернатора напали с ножом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В Токмаке из-под завалов достали пять человек Общество, 11:33
Один из худших клубов НХЛ переедет в новый город в следующем сезоне Спорт, 11:30
Как Латвия оказалась лидером по поставкам вина в Россию. Инфографика Бизнес, 11:30
Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта Общество, 11:25
Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник Политика, 11:18
Вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» забросил шайбу и вывел команду в плей-офф Спорт, 11:07
Как британские парламентарии оказались жертвами интернет-шантажистов Политика, 11:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея Общество, 10:59
В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Общество, 10:34
Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции Спорт, 10:27
Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми Политика, 10:27
В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки Общество, 10:23
Россиянин сделал хет-трик в матче НХЛ Спорт, 10:10
В Крыму заявили, что доказали незаконность передачи полуострова в 1954-м Политика, 10:07