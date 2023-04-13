В Белгороде прошел «белый дождь»

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В Белгороде и области выпал «белый дождь», сообщил РБК директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин. Видеозапись с белыми следами на машинах также опубликовали местные жители в соцсетях.

«Наблюдалось это как некая белая эмульсия, которая текла по стеклам машин, попадала людям на одежду. Сотрудники университета БелГУ решили посмотреть, что это за элементный состав вещества. Анализ показал, что в веществе есть признаки наличия пепла. Пока версии две: либо это пепел от чего-то сгоревшего с примесью песка необычного химического состава, либо это может быть пепел от вулкана с Камчатки», — рассказал Никулин.

По его словам, в пользу теории о пепле с камчатского Шивелуча свидетельствует обширность территории, которую накрыл «дождь»: явление наблюдалось в 100 км от Белгорода. «Завтра нам пришлют образцы вулканического пепла, и мы наверняка скажем, он это или нет», — заключил ученый.

Руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов в разговоре с РБК усомнился в том, что это был пепел с Камчатки.

Извержение вулкана на Камчатке произошло 11 апреля. Он выбросил столбы пепла на высоту 15–20 км, Росавиация ввела красный код авиаопасности. Из-за сильного пеплопада после извержения в поселке Козыревск и селе Майское Усть-Камчатского района отключили электричество, а в некоторых населенных пунктах из-за тучи вулканического пепла днем было темно, как ночью.