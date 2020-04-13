Минздрав предложил критерии для усыновления детей ВИЧ-инфицированным

Министерство здравоохранения предложило разрешить людям, больным ВИЧ-инфекцией, усыновлять детей, если они наблюдаются у инфекциониста. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, министерство предлагает внести изменения в перечень заболеваний, при которых страдающие ими люди не могут усыновлять или удочерять детей, а также брать ребенка под опеку, принять в патронатную или приемную семью.

В нем говорится, что под действие перечня заболеваний не будут подпадать люди с ВИЧ-инфекцией, если они находились на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста не менее одного года, а уровень CD4+ лимфоцитов не должен быть менее 350 клеток на миллилитр крови.

Это противопоказание не учитывается для людей, больных ВИЧ, при усыновлении, принятии под опеку, взятии в приемную или патронатную семью ребенка, который «в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом», говорится в проекте постановления.