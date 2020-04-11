Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После прекращения пандемии коронавируса жесткая ситуация в мировой экономике останется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, мировой кризис будет ощущаться не один и не два месяца после остановки пандемии.

Песков отметил, что пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис продемонстрировали, что эффективность международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговая организация (ВТО) и «Большая двадцатка» (G20), оставляет желать лучшего.

«Беспрецедентность вот этой пандемии, вот этого кризиса продемонстрировала, мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего. Многие эти структуры вообще не работают. Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Песков отметил, что для российского правительства главная задача — выполнять основные социальные обязательства.