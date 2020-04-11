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Пандемия коронавируса ,  
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Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После прекращения пандемии коронавируса жесткая ситуация в мировой экономике останется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, мировой кризис будет ощущаться не один и не два месяца после остановки пандемии.

Песков отметил, что пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис продемонстрировали, что эффективность международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговая организация (ВТО) и «Большая двадцатка» (G20), оставляет желать лучшего.

«Беспрецедентность вот этой пандемии, вот этого кризиса продемонстрировала, мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего. Многие эти структуры вообще не работают. Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Песков отметил, что для российского правительства главная задача — выполнять основные социальные обязательства.

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Экономика

Накануне международная консалтинговая компания McKinsey & Company сообщила, что российская экономика в 2020 году в лучшем случае уменьшится на 3,8%, а в худшем — на 10,2%. Согласно базовому сценарию, экономика страны вернется к докризисному уровню конца 2019 года в середине 2021 года.

По негативному сценарию экономика восстановится в течение двух лет и вернется к прежним показателям до середины 2023 года.

Bloomberg также сообщил, что власти готовят новый пакет мер для поддержки экономики России в объеме 1 трлн руб. Источники агентства отметили, что пока детали этого плана обсуждаются. По данным собеседников, средства частично пойдут на выплату зарплат сотрудникам предприятий, которые вынужденно остались без работы в объявленный президентом нерабочий период. Правительство планирует занять средства из Фонда национального благосостояния, писал Bloomberg.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, кризис
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