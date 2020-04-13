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Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса у монахов

С 4 апреля лавра была переведена на закрытый режим работы, службы проводились без участия прихожан
Фото: РИА Новости

Киево-Печерскую лавру, относящуюся к Русской православной церкви (РПЦ), закрыли на карантин, после того как у 90 служителей монастыря выявили коронавирус. Об этом на пресс-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНИАН.

«В общей сложности там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня отправит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркну, что Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин», — сказал Кличко. Соблюдение карантина будут контролировать правоохранительные органы.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры появилось сообщение, что монахи вместе с настоятелем митрополитом Павлом прошли тестирование на коронавирус. О результатах исследования тогда не сообщалось. Позднее стало известно, что настоятель монастыря заболел. Украинское издание «Религиозная правда» писало со ссылкой на два источника в окружении митрополита, что речь идет именно о COVID-19. Оно также утверждало, что Павел критиковал украинскую власть за призывы ограничить религиозные обряды во время карантина.

В обращении к верующим настоятель лавры призвал чаще посещать церкви, назвав причиной вспышки коронавируса «человеческий грех». При этом сама лавра с 4 апреля переведена на закрытый режим работы. «В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников», — говорилось в ее сообщении.

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12 апреля пресс-служба лавры сообщила, что скончался один из насельников монастыря, архимандрит Нектарий. Издание Zaxid утверждало, что причиной смерти стал коронавирус.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Киево-Печерская лавра
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