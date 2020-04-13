Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 114,2 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США — 22 079. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 105,9 тыс. человек (3,6 тыс. за сутки).