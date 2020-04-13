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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля

В России более 15,7 тыс. случаев заболевания, въезд в Вязьму ограничили из-за массового заражения, в Москве открылся доступ к получению цифровых пропусков. Главное — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 12 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,696 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 1,85 млн человек, более 430 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (557,5 тыс.). Испания находится на втором месте (166,8 тыс.), Италия — на третьем (156,3 тыс.), Франция — на четвертом (133,6 тыс.), Германия — на пятом (127,8 тыс.).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 114,2 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США — 22 079. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 105,9 тыс. человек (3,6 тыс. за сутки).

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Ситуация в России

  • Вечером в субботу власти Москвы и Подмосковья опубликовали подробности, как именно в регионах будет работать режим пропусков. Для пеших прогулок они пока не понадобятся, а для передвижения на любом другом виде транспорта и для похода на работу — да. Пропуск можно будет получить, заполнив форму на порталах госуслуг, позвонив по телефону или отправив СМС. Доступ к получению документов открылся на сайте мэрии в ночь на 13 апреля.
  • Более половины жителей столицы (69%) согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом почти треть (28%) не согласны с подобными мерами, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».
  • Только за субботу в Москве оштрафовали 1,3 тыс. человек за нарушение социальной дистанции.
  • Быстрый рост числа инфицированных в Москве (на 1306 в субботу и на 687 в воскресенье) представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила хорошей погодой и тем, что москвичи, обязанные соблюдать самоизоляцию, «расслабились».
  • Власти ограничили до 30 апреля въезд в Вязьму из-за массового заражения в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов: коронавирус обнаружили у 86 человек.

Ситуация в других странах

  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, выписали из больницы. К работе он вернется позднее.
  • В Италии в выходные зафиксирован самый низкий уровень смертности с 19 марта. За сутки в стране умер 431 заболевший. 1984 человека заразились.
  • Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Он был объявлен с 11 апреля в 30 городах и на территории всей провинции Зонгулдак, жители узнали об этом лишь за несколько часов.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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